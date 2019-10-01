150 متدربًا ومتدربة في دورة الفهرسة الببلوجرافية بالجامعة الإسلامية

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اُختتمت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة دورة “الفهرسة الببلوجرافية للكتاب” والتي نظمها الجامعة ممثلة بعمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع الفهرس العربي الموحد خلال الفترة من 1-3 صفر الحالي بمشاركة أكثر من 150 متدرب ومتدربة.

وهدفت الدورة إلى اكساب المتدربين مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة في الفهرسة الحديثة للكتاب، وتنمية القدرات وتحسينها في هذا المجال وخصوصًا الفهرسة الببلوجرافية للكتاب وفق قواعد (وام RDA) ومعيار مارك (21). وقد أوضحت الدورة التي قدمها الخبير محمد رمضان أن أغلب قواعد وقوانين الفهرسة ظهرت من منتصف القرن الماضي بهدف وصف مصادر المعلومات الموجودة حسب أشكالها، وأنها منذ ذلك الوقت وهي تحاول مواكبة التطور لكنها عاجزة مع القفزات التكنولوجية الهائلة.