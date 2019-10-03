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النحاس يرأس وفد “التقاعد” المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون

النحاس يرأس وفد “التقاعد” المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون

محليات

النحاس يرأس وفد “التقاعد” المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون

النحاس يرأس وفد “التقاعد” المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=781008
‏‫المناطق - عُمان

رأس معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ محمد بن طلال النحاس وفد المؤسسة المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته سلطنة عمان مؤخراً.

وأكد النحاس أن الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو تطوير الأنظمة التقاعدية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز آليات التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم مصلحة دول المجلس ومواطنيها.

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع السابع عشر الذي عقد بدولة الكويت. كما تم بحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وكذلك استراتيجية وخطة عمل اجهزة التقاعد للسنوات القادمة.

كما تم مناقشة تقريرَ فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها. كما استعرض الاجتماع المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمَّن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل والتقرير المتعلق بتحصيل الاشتراكات وتعريف المبالغ، إضافة لمناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام نظام مد الحماية التأمينية.

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