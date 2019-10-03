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إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني
http://almnatiq.net/?p=781009
تبوك - منى الريس:

عقدت إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني والتي استهدفتا طالبات المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمقر مبنى الإدارات النسائية وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح وحضور مشرفة النشاط الفني والمهني أ.سارة خلف.
وقد ناقشت مدربات أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي أ.بشرى الشهري وأ.أماني الشهري وأ.صبيحة العطوي المتدربات وبحضور منسقة البرنامج أ. أحلام الشهري بمحاور البرنامج كان من أهمها :أزاهيري ، السكب ، حركة وحياة .
كما ناقشت مدربات أولمبياد التصميم الفني سماح العطوي ، أ.عهود الأزوري، أ.جوهرة المزروعي،أ.طرفة ال رفدان المتدربات بحضور منسقة البرنامج أ.حنان الغامدي بمحاور البرنامج كان من أهمها : تصميم أضواء خيالية ، تصميم معالم سعودية ، تصميم دميتي .
وقد ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات أ/هدى المندح أن هاتين الورشتين تم تنفيذهما استعداداً للمشاركة على المستوى الوطني .

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