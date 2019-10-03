إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية

تبوك- منى الريس:

عقدت إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية والتي استهدفت طالبات المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمقر مبنى الإدارات النسائية وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح وحضور مشرفة النشاط الفني والمهني أ.سارة خلف .

وقد ناقشت مدربة مسار الخط العربي أ. صبحه مدخلي المتدربات بمحاور البرنامج كان من أهمها :نفحات قرآنية – مصابيح الهدى .

كما ناقشت مدربة مسار الزخرفة الإسلامية أ. نهى خليل المتدربات بمحورالبرنامج : من وحي الحرمين .

وقد ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات أ/هدى المندح أن هذه الورش تم تنفيذها استعداداً للمشاركة على المستوى الوطني .