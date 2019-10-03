احدث الأخبار

إدارة نشاط الطالبات تعقد البرنامج التدريبي مهارات الحوار والاتصال
منطقة تبوك
 إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية
منطقة تبوك
 إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني
منطقة تبوك
 النحاس يرأس وفد “التقاعد” المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون
محليات
 150 متدربًا ومتدربة في دورة الفهرسة الببلوجرافية بالجامعة الإسلامية
منطقة المدينة المنورة
 الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يكمل استعداداته لاطلاق الموسم العاشر
الرياضة
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الغاط تدشن معرض حصين التقني من خلال تقنية ( Q.R )
منطقة الرياض
 تعليم الخرج يبدأ بصرف المعينات السمعية لطلاب وطالبات ضعاف السمع
منطقة الرياض
 تألق محمد صلاح يقود ليفربول إلى فوز صعب في “أبطال أوروبا”
أبرز المواد
 عبد المهدي يعلن حظرا للتجول في بغداد حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 ترحيل برلمانية فرنسية شاركت في “تظاهرات الجزائر”
أبرز المواد
 أمير عسير ينهي خلافا امتد 20 عاما بين أسرتي آل محيا وآل لافي في بللحمر
أبرز المواد
إدارة نشاط الطالبات تعقد البرنامج التدريبي مهارات الحوار والاتصال

إدارة نشاط الطالبات تعقد البرنامج التدريبي مهارات الحوار والاتصال

منطقة تبوك
إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية

إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية

منطقة تبوك
إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني

إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني

منطقة تبوك
النحاس يرأس وفد “التقاعد” المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون

النحاس يرأس وفد “التقاعد” المشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون

محليات

إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية

إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=781015
تبوك- منى الريس:

عقدت إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية والتي استهدفت طالبات المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمقر مبنى الإدارات النسائية وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح وحضور مشرفة النشاط الفني والمهني أ.سارة خلف .
وقد ناقشت مدربة مسار الخط العربي أ. صبحه مدخلي المتدربات بمحاور البرنامج كان من أهمها :نفحات قرآنية – مصابيح الهدى .
كما ناقشت مدربة مسار الزخرفة الإسلامية أ. نهى خليل المتدربات بمحورالبرنامج : من وحي الحرمين .
وقد ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات أ/هدى المندح أن هذه الورش تم تنفيذها استعداداً للمشاركة على المستوى الوطني .

روابط ذات صلة

إدارة نشاط الطالبات تعقد البرنامج التدريبي مهارات الحوار والاتصال

إدارة نشاط الطالبات تعقد البرنامج التدريبي مهارات الحوار والاتصال
إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني

إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني
“السلامة المدرسية والكهربائية” … محاضرة توعوية بمدني أملج

“السلامة المدرسية والكهربائية” … محاضرة توعوية بمدني أملج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*