إدارة نشاط الطالبات تعقد البرنامج التدريبي مهارات الحوار والاتصال

تبوك - منى الريس:

عقدت إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك البرنامج التدريبي(مهارات الحوار والاتصال) والذي يستهدف طالبات المرحلة الابتدائية على مدى يومين بمقر مدارس العلم والإيمان وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ.هدى المندح وحضور منسقة البرنامج أ.منال البلوي.

وقد ناقشت المدربة المشرفة التربوية الأستاذة .صباح الشامان من وحدة تطوير المدارس المتدربات بمحاور البرنامج ومن أهمها :ماهو الحوار ، أساسيات الحوار والاتصال ،كيفية إعداد ورقة العمل .

وقد ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات أ/هدى المندح أن هذا البرنامج التدريبي يهدف لتدريب الطالبات المشاركات على مهارات الحوار الطلابي ويُنفذ استعداداً للمشاركة على المستوى الوطني .