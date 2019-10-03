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4 نجوم فوق العادة.. العرب يسرقون الأضواء في “ليلتي الأبطال”

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4 نجوم فوق العادة.. العرب يسرقون الأضواء في “ليلتي الأبطال”

4 نجوم فوق العادة.. العرب يسرقون الأضواء في “ليلتي الأبطال”
http://almnatiq.net/?p=781030
المناطق - الرياض

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تألقا لافتا للنجوم العرب في البطولة، الذين مثلوا علامة فارقة لأنديتهم ليلتي الثلاثاء والأربعاء.

الصاروخ المغربي

تألق المدافع المغربي أشرف حكيمي بشكل لافت مرة أخرى مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل هدفي اللقاء أمام سلافيا براغ التشيكي، في ملعب الأخير.

وانطلق حكيمي من قبل منتصف الملعب، وراوغ كل مدافعي سلافيا براغ بالإضافة لحارس المرمى، قبل أن يسجل بسقف المرمى.

وبالرغم من مركزه في الظهير الأيمن، فإن لياقة حكيمي العالية ونزعته الهجومية ساعدته بتحقيق الانتصار المهم لدورتموند في “مجموعة الموت”، التي تضم كذلك إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

هدف الجولة

لم ينتظر النجم المغربي حكيم زياش طويلا قبل أن يضع بصمته على لقاء فريقه أياكس أمستردام الهولندي، أمام فالنسيا الإسباني.

وسجل زياش هدف الجولة بلا منازع، عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة في أعلى مرمى فالنسيا بعد 8 دقائق فقط من انطلاق اللقاء.

نجم مانشستر سيتي

بالرغم من “كوكبة” النجوم التي يمتلكها مانشستر سيتي الإنجليزي، فإن الجزائري رياض محرز فرض نفسه كلاعب ذو قيمة عالية في كتيبة المدرب جوسيب غوارديولا.

واختارت مواقع الإحصاءات مثل “هو سكورد” النجم الجزائري رجل المباراة، خلال لقاء “السيتيزينس” أمام دينامو زغرب الكرواتي، علما أنه ساهم بتمريرة حاسمة كانت وراء انتهاء المباراة لمصلحة الإنجليز بنتيجة 2-0.

ماكينة الأهداف المصرية

لا يمر أسبوع من دون أن يتألق النجم المصري محمد صلاح، وكالعادة، ساهم بانتصار فريقه ليفربول “الدراماتيكي” أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وانتصر ليفربول بنتيجة 4-3 على سالزبورغ “العنيد”، وكان لصلاح دور كبير في الفوز الثمين، بتسجيله الهدفين الثالث والرابع.

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