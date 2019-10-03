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“الأرصاد”: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق

“الأرصاد”: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=781042
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة على مناطق جازان، عسير, الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة , في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران ، حائل ، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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