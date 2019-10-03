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“إف 16” تعترض طائرة روسية.. والجيش ينشر الصور الفريدة

“إف 16” تعترض طائرة روسية.. والجيش ينشر الصور الفريدة
http://almnatiq.net/?p=781048
المناطق - وكالات

اعترضت مقاتلة دنماركية من طراز “إف 16″، طائرة عسكرية روسية اقتربت من المجال الجوي الدنماركي، حسبما أعلن الجيش في البلد الاسكندنافي.

ونشر الجيش الدنماركي صورا فريدة تظهر الطائرة العسكرية الروسية، وإلى جانبها تحلق المقاتلة الدنماركية بألوانها المميزة، على حسابه بموقع “فيسبوك”.

وكانت المقاتلة الدنماركية مطلية باللونين الأبيض والأحمر، احتفالا بمرور 800 سنة على اعتماد العلم الدنماركي.

وقال الجيش الدنماركي: “كانت الرحلة مهمة روتينية، لكن من النادر أن نحصل على مثل هذه الصور الرائعة، لذا يجب أن تكون لديكم أيضا”.

أما الطائرة الروسية، وهي طائرة استطلاع من طراز “IL-20M” فتعود إلى الحقبة السوفيتية، علما أنها لم تدخل المجال الجوي الدنماركي.

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