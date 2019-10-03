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اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر

اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر
http://almnatiq.net/?p=781051
المناطق - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس أول أيام طالع الصرفة، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، ويميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”: الخميس 4/ 2/ 1441هـ أول أيام طالع الصرفة، وهو آخر نجوم #سهيل، أيامه ١٣يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، هو الوسم الذي يوافق دخوله 17/ 2/ 1441هـ، وسبب تسمية العرب هذا النجم باسم “الصرفة”؛ لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق تدريجيًّا.

وأضاف: فيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا نسبيًّا في الظهيرة، وتزداد برودة الليل؛ لذا يُتوقع الأسبوع القادم -بإذن الله- انخفاضٌ في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، يستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان.

وتابع: “يحصد فيه الأرز، يزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية، فيه هجرة طيور البط/ الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة”.

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