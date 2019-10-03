احدث الأخبار

بوتن: الثقة العالمية في الدولار تتراجع
أبرز المواد
 اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر
أبرز المواد
 “إف 16” تعترض طائرة روسية.. والجيش ينشر الصور الفريدة
أبرز المواد
 سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق
أبرز المواد
 “العمل” تصدر ضوابط للحماية من الابتزاز والإغراء والخلوة في بيئة العمل
أبرز المواد
 المسماري: هكذا تملص السراج من أي اتفاق للسلام في ليبيا
أبرز المواد
 “متسولة مليونيرة” تثير جدلا
أبرز المواد
 4 نجوم فوق العادة.. العرب يسرقون الأضواء في “ليلتي الأبطال”
أبرز المواد
 إدارة نشاط الطالبات تعقد البرنامج التدريبي مهارات الحوار والاتصال
منطقة تبوك
 إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشة عمل لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية
منطقة تبوك
 إدارة نشاط الطالبات تعقد ورشتي عمل لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي وأولمبياد التصميم الفني
منطقة تبوك
بوتن: الثقة العالمية في الدولار تتراجع

بوتن: الثقة العالمية في الدولار تتراجع

أبرز المواد
اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر

اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر

أبرز المواد
“إف 16” تعترض طائرة روسية.. والجيش ينشر الصور الفريدة

“إف 16” تعترض طائرة روسية.. والجيش ينشر الصور الفريدة

أبرز المواد
سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

أبرز المواد

بوتن: الثقة العالمية في الدولار تتراجع

بوتن: الثقة العالمية في الدولار تتراجع
http://almnatiq.net/?p=781054
المناطق - الرياض

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، إن استخدام واشنطن للدولار كأداة سياسية يؤتي بنتائج عكسية، مع قيام المزيد من الدول بخفض حيازاتها من العملة الأميركية، والتحول إلى عملات أخرى في العقود التجارية.

وأضاف بوتن أن الولايات المتحدة “تتدخل بوقاحة” في شؤون أوروبا من خلال الاعتراض على إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وفي مارس الماضي، طلب بوتن كسر اعتماد بلاده على الدولار الأميركي، مما أثار مخاوف من لجوء المزيد من الدول إلى فلسفة “إلغاء الدولرة”.

وفي السابق، انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي سيضاعف كمية الغاز الطبيعي الذي يمكن لروسيا أن ترسله مباشرة إلى ألمانيا، ويمر عبر دول مثل أوكرانيا.

وانتقد ترامب أيضا ألمانيا متهما إياها بأنها “رهينة” روسيا في إمدادات الطاقة.

وقال إن “ألمانيا تثري روسيا” مضيفا “إنها تدفع مليارات الدولارات لروسيا عن إمداداتها للطاقة وعلينا أن ندفع من أجل حمايتها في مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا”.

وتستورد ألمانيا 60 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز من روسيا، وبنسبة أقل على النرويج، طبقا لوكالة “بلومبرغ”.

روابط ذات صلة

اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر

اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر
“إف 16” تعترض طائرة روسية.. والجيش ينشر الصور الفريدة

“إف 16” تعترض طائرة روسية.. والجيش ينشر الصور الفريدة
سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء في بغداد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*