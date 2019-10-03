مداهمة وزارة الصحة لمركز طبي وهمي بالرياض..و اكتشاف مخبأ سري!

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نشر الناشط فيصل العبدالكريم، مقطع مصور لمداهمة فريق من وزارة الصحة لمركز طبي وهمي تابع لمقيمة ادعت أنها طبيبة تجميل، ليتفاجأ الفريق بمفاجأة مذهلة أثناء المداهمة داخل أحد جدران المركز.

ووثق “العبدالكريم” في المقطع المصور المنشور اكتشاف الفريق الرقابي لـ”مخبأ سري” في جدار من جدران المركز، جهزته صاحبة المركز للاختباء فيه في حالة مداهمة الفرق الرقابية للمركز.

من جانبه؛ أوضح الدكتور “فهد الشهراني” بإدارة الالتزام بوزارة الصحة، أن صاحبة المركز تخصصها الأصلي هو كلية آداب، وليس لديها أي شهادة طبية، وهي مقيمة مصرية الجنسية.

وأضاف “الشهراني” أن المداهمة أسفرت عن الكشف عن عدم وجود أي كوادر طبية بالمركز، وأن المقيمة التي ادعت كونها طبيبة هي التي تستقبل المرضى وتحقنهم بالبوتكس وغيره، وتضع خطط العلاج لهم أيضًا.