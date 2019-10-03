احدث الأخبار

وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو
أبرز المواد
 محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية
أبرز المواد
 مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل
أبرز المواد
 “الدوسري” يكشف ٤ مكاسب للسعودية من حادث أرامكو .. و يعدد خسائر إيران بعد الهجوم “الأحمق”
أبرز المواد
 أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة
أبرز المواد
 تحويل منتزه الثمامة إلى محمية “ملكية” وتعيين الأمير “تركي بن محمد” رئيسًا لمجلس إدارتها
أبرز المواد
 وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي
أبرز المواد
 مداهمة وزارة الصحة لمركز طبي وهمي بالرياض..و اكتشاف مخبأ سري!
أبرز المواد
 كيف تغسل “الجينز”؟.. قواعد محددة للحفاظ على “بنطالك”
أبرز المواد
 بوتن: الثقة العالمية في الدولار تتراجع
أبرز المواد
وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو

وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو

أبرز المواد
محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

أبرز المواد
مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

أبرز المواد
وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل

وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل

أبرز المواد

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة

أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة
http://almnatiq.net/?p=781071
المناطق_جدة

قالت والدة الطالب الموقوف في دار الملاحظة بسبب وفاة زميله جراء تدافع بينهما في المدرسة التي يدرسان بها في جدة، إن حالتها النفسية سيئة جداً بعد الحادثة، مؤكدة أنه ابنها الوحيد.

وأضافت   أن ابنها الآن في صدمة كبيرة لفراق زميله، مشيرة إلى أنه لم يسبق له الدخول في مشاجرات مع أحد، ومعروف بتفوقه الدراسي، ويتمتع بالهدوء، وأنه صغير السن، ويتصف بحسن السيرة والسلوك.

وأكدت أن الفقيد هو بمثابة ابن آخر لها، مقدمة العزاء والمواساة إلى أسرته، مناشدة أن يجد ابنها الصفح والعفو، لافتة إلى أن الحادثة تعد قضاءً وقدراً ولم يكن فيها أى تعمد أو قصد، إلا أن الطالب الآخر ـ رحمه الله ـ سقط على رأسه وفارق الحياة، مشيرة إلى أن التدافع بين الطلاب يعد أمراً متكرراً.

إلى ذلك، أكدت مصادر أن النيابة العامة أعادت استجواب الطالب في دار الملاحظة بحضور أخصائيين من الدار أمس (الأربعاء)، وفقاً لنظام الأحداث، مبينة أن الدار ستعدّ تقريراً عن حالة الحدث لإرفاقه في ملف القضية.
يُذكر أن الطالب حسن عسيري قد توفي؛ إثر تدافع مع زميله في متوسطة أبي ذر الغفاري شرق محافظة جدة، بعد أن نُقل بواسطة فرق الهلال الأحمر إلى المستشفى، وتوفي في الطريق.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو

وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو
محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية
مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*