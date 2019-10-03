احدث الأخبار

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية
أبرز المواد
 مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل
أبرز المواد
 “الدوسري” يكشف ٤ مكاسب للسعودية من حادث أرامكو .. و يعدد خسائر إيران بعد الهجوم “الأحمق”
أبرز المواد
 أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة
أبرز المواد
 تحويل منتزه الثمامة إلى محمية “ملكية” وتعيين الأمير “تركي بن محمد” رئيسًا لمجلس إدارتها
أبرز المواد
 وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي
أبرز المواد
 مداهمة وزارة الصحة لمركز طبي وهمي بالرياض..و اكتشاف مخبأ سري!
أبرز المواد
 كيف تغسل “الجينز”؟.. قواعد محددة للحفاظ على “بنطالك”
أبرز المواد
 بوتن: الثقة العالمية في الدولار تتراجع
أبرز المواد
 اليوم أول “طالع الصرفة”.. اعتدال في أطراف النهار يليه أجمل وأفضل وقت للمطر
أبرز المواد
محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

أبرز المواد
مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

أبرز المواد
وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل

وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل

أبرز المواد
“الدوسري” يكشف ٤ مكاسب للسعودية من حادث أرامكو .. و يعدد خسائر إيران بعد الهجوم “الأحمق”

“الدوسري” يكشف ٤ مكاسب للسعودية من حادث أرامكو .. و يعدد خسائر إيران بعد الهجوم “الأحمق”

أبرز المواد

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية
http://almnatiq.net/?p=781080
المناطق_جازان

كرم محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب ناصر المتعب صباح امس بمكتبه بمحافظة أحد رفيدة ، الأستاذ : اسماعيل بن علي الحكمي سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية لجهوده المميزة في المبادرات المتجددة تجاه وطنه ، ؛ وبعد حصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية نظير جهوده المتميزة في المبادرات النوعية والوطنية للمجتمع .

وأكد “المتعب” : ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني 89 سعيد وفخور وأنا أستقبل شاب متميز مبادر تجاه وطنه بمبادرات وطنية ومجتمعية مميزة وهذا الأمر غير مستغرب على أبناء الوطن في وفائهم مع وطنهم وتلاحمهم مع قيادته مؤكداً دعمه له لأي مبادرات وطنية مستقبلية .

وقدَّم “الحكمي” عددًا من المبادرات استهدفت الفرد والمجتمع؛ منها “مبادرة مداد القلوب لأبطال الجنوب”، التي تختص بدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي ، وكذلك مبادرة “مسيرة فخر” والتي تهتم بتعزيز القيم الوطنية ، ومبادرة “لمسة وفاء” و”نحن نخلفك بمتابعة أبنائك”، التي تهتم -وفق برنامج مُعَد- بأبناء المرابطين في الحد الجنوبي، وأبناء شهداء الواجب ، و يعمل “الحكمي” على مبادرة مميزة بمسمى (سواعد رؤية وطن)وهي بطور اللمسات الأخيرة والمخاطبات الرسمية للجهات المختصة .

روابط ذات صلة

مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية
وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل

وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل
“الدوسري” يكشف ٤ مكاسب للسعودية من حادث أرامكو .. و يعدد خسائر إيران بعد الهجوم “الأحمق”

“الدوسري” يكشف ٤ مكاسب للسعودية من حادث أرامكو .. و يعدد خسائر إيران بعد الهجوم “الأحمق”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*