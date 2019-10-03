محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

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كرم محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب ناصر المتعب صباح امس بمكتبه بمحافظة أحد رفيدة ، الأستاذ : اسماعيل بن علي الحكمي سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية لجهوده المميزة في المبادرات المتجددة تجاه وطنه ، ؛ وبعد حصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية نظير جهوده المتميزة في المبادرات النوعية والوطنية للمجتمع .

وأكد “المتعب” : ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني 89 سعيد وفخور وأنا أستقبل شاب متميز مبادر تجاه وطنه بمبادرات وطنية ومجتمعية مميزة وهذا الأمر غير مستغرب على أبناء الوطن في وفائهم مع وطنهم وتلاحمهم مع قيادته مؤكداً دعمه له لأي مبادرات وطنية مستقبلية .

وقدَّم “الحكمي” عددًا من المبادرات استهدفت الفرد والمجتمع؛ منها “مبادرة مداد القلوب لأبطال الجنوب”، التي تختص بدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي ، وكذلك مبادرة “مسيرة فخر” والتي تهتم بتعزيز القيم الوطنية ، ومبادرة “لمسة وفاء” و”نحن نخلفك بمتابعة أبنائك”، التي تهتم -وفق برنامج مُعَد- بأبناء المرابطين في الحد الجنوبي، وأبناء شهداء الواجب ، و يعمل “الحكمي” على مبادرة مميزة بمسمى (سواعد رؤية وطن)وهي بطور اللمسات الأخيرة والمخاطبات الرسمية للجهات المختصة .