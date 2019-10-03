احدث الأخبار

الأرصاد ومدني مكة ينبهان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تؤكد اختبارها لصاروخ جديد
أبرز المواد
 وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو
أبرز المواد
 محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية
أبرز المواد
 مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 وزير العمل يقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل
أبرز المواد
 “الدوسري” يكشف ٤ مكاسب للسعودية من حادث أرامكو .. و يعدد خسائر إيران بعد الهجوم “الأحمق”
أبرز المواد
 أول تعليق لوالدة الطالب الموقوف لتسببه في وفاة زميله بجدة
أبرز المواد
 تحويل منتزه الثمامة إلى محمية “ملكية” وتعيين الأمير “تركي بن محمد” رئيسًا لمجلس إدارتها
أبرز المواد
 وفاة طالبة داخل دورة المياه بـ«جامعة جدة».. الكشف عن تفاصيل الواقعة
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي
أبرز المواد
 مداهمة وزارة الصحة لمركز طبي وهمي بالرياض..و اكتشاف مخبأ سري!
أبرز المواد
الأرصاد ومدني مكة ينبهان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات

الأرصاد ومدني مكة ينبهان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات

أبرز المواد
كوريا الشمالية تؤكد اختبارها لصاروخ جديد

كوريا الشمالية تؤكد اختبارها لصاروخ جديد

أبرز المواد
وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو

وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو

أبرز المواد
محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

أبرز المواد

الأرصاد ومدني مكة ينبهان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات

الأرصاد ومدني مكة ينبهان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات
http://almnatiq.net/?p=781092
المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة مت جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تؤكد اختبارها لصاروخ جديد

كوريا الشمالية تؤكد اختبارها لصاروخ جديد
وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو

وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو
محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

محافظ أحد رفيدة يكرم “الحكمي” سفير المبادرات الوطنية والمجتمعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*