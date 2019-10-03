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إيران تغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية فيه

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إيران تغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية فيه

إيران تغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية فيه
http://almnatiq.net/?p=781093
المناطق_وكالات

أغلقت إيران اليوم الخميس، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية.

وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية إنه “تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية”.

يأتي ذلك، بعدما قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 11 شخصا، بينهم شرطي واحد، قُتلوا خلال احتجاجات شهدتها مدن في جنوب العراق الليلة الماضية.

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.

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