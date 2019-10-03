الهيئة الملكية بالجبيل تنظم ملتقى لصناعة السيارات وقطع الغيار

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تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار على مدى يومين 8 – 9 أكتوبر 2019م في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث يهدف الملتقى إلى تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية وخصوصاً أن الشركات الصناعية المتواجدة بالمدينة تمتلك من المقومات والمواد الأساسية التي تمكنها من ذلك.

ويحمل هذا الملتقى قيمة مضافة إلى مدينة الجبيل الصناعية عبر تعزيز الناتج المحلي ورفع مستوى التعاون بين الشركات السعودية والأجنبية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فيما يتعلق بمجال صناعة السيارات وقطع الغيار بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي بمدن الهيئة الملكية.

الجدير بالذكر أن توطين صناعة السيارات وقطع الغيار هو ضمن إطار توجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 الداعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات بالمملكة.