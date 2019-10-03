رئيس غرفة الجوف يبدأ جولات لبحث تعاون الجهات مع منتدى الجوف الاستثماري

المناطق_الجوف

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بدأت غرفة الجوف خطوات العمل لمنتدى الجوف الاستثماري عبر عقد اجتماعات للجنة العليا واللجنة الفرعية وزيارات لمختلف القطاعات والوزارات، ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن معدي الرويلي .

والتقى المهندس الرويلي رئيس مدير عام هيئة مدن م. خالد السالم لبحث شراكة مدن مع المنتدى كشريك رسمي، وتوقيع بروتوكولات تعاون في المنتدى بين المستثمرين في مجال صناعات الزيتون وصناعات الجلود، كما زار صندوق التنمية الزراعية ملتقياً مدير عام الصندوق أ. منير السهلي لبحث المشاركة في المنتدى للتعريف بخدمات الصندوق، والتنسيق لتوقيع اتفاقيات لتمويل الشركات الزراعية ودعم مصانع التمور بالمنطقة .

وبحث المهندس الرويلي في زيارته لهيئة تنمية الصادرات السعودية ولقاء أمينها العام أ. صالح بن شباب السلمي دعم الهيئة للمنتدى عبر التوعية بالآليات المحفزة والداعمة للمصدرين، والمساهمة بالتعريف بالأسواق العالمية للمصدرين، ورفع جودة المنتجات بالجوف.

كما التقى رئيس غرفة الجوف مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة م. صالح الرشيد لدعم جهود إمارة الجوف والغرفة لعقد المنتدى عبر التعريف بدور الهيئة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات الهيئة لملاك المنشآت خلال المنتدى.

وفي زيارة لمجلس الغرف السعودية، التقى المهندس الرويلي خلالها برئيس المجلس د. سامي العبيدي، أبدى خلال اللقاء دعم ومساندة المجلس لغرفة الجوف في التنسيق والإعداد للمنتدى.

وزار رئيس غرفة الجوف وكيل معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أ. ابراهيم بن صالح السويل وقيادات الهيئة لبحث موضوعات تعزيز الاستثمار في المنطقة، والمساهمة في التسويق للميز النسبية لمنطقة الجوف وحل مشكلات المستثمرين فيها، أعقبه لقاء الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أ. سليمان المزروع لتداول موضوعات رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وتقديم مقترحات للصناعات القابلة للتوطين، وتطوير الصناعات الغذائية، فيما التقى أخيراً مدير صندوق التنمية الصناعي السعودي د. ابراهيم بن سعد المعجل، بحثا في اللقاء مشاركة الصندوق في المنتدى وإشراك متحدثين لإثراء جانب التنمية الصناعية والبرامج المخصصة لها.