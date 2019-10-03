مدرسة الأمير عبدالله بن جلوي بالجوف تحتفي بمعلميها بيومهم العالمي

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بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل بالجوف الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح احتفت مدرسة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي آل سعود الابتدائية بمعلميها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2019 تحت شعار المعلمون الشباب مستقبل مهنة التدريس .

وبدأ برنامج الاحتفاء بالمعلمين بالإذاعة المدرسية نفذها نخبة من طلاب المدرسة بإشراف المعلم عبدالرحمن بن صالح القاضب والتي تميزت بعدة فقرات منوعة و مختلفة ثم كلمة قائد المدرسة الأستاذ محمد بن عبدالله بن عمشان الحسن والذي رحب بالحضور وقدم شكره و تقديره لفريق العمل بالمدرسة مؤكدا على دور المعلم المهم والذي يعتبر الركيزة الأساسية في المدرسة و العملية التعليمية .

ثم عمدت إدارة المدرسة إلى تقديم هدايا للمعلمين من عطورات الماجد وقدم عدد من الطلاب بعض الهدايا لمعلميهم ايمانا منهم بدور المعلم الكبير و المتفاني ، كما تم تقديم هدايا من إدارة المدرسة عبر سحب كوبونات للمعلمين مضمونها إعفاء عن المناوبة لمدة أسبوع و إعفاء من الانتظار لمدة أسبوع و التي لاقت إعجاب و ثناء من المعلمين الأفاضل .

ثم سطر مدير المكتب الأستاذ خالد و الوشيح و مشرف القيادة المدرسية الأستاذ سامي بن عبدالكريم السعيدان و المشرف الأستاذ صلاح بن فلاح السعيدان وقائد المدرسة والوكيل الأستاذ فوزي الجباب و المعلمين كلماتهم و عباراتهم عن يوم المعلم العالمي ، كما اطلعوا على بعض الرسومات الفنية التي نفذها بعض الطلاب احتوت على شعار اليوم العالمي للمعلم بعدها تم تقطيع قطعة الحلوى بهذه المناسبة وتناول الإفطار الجماعي .