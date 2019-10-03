الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، القائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة واتارا لامين، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب.

وناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية ساحل العاج والتحالف الإسلامي المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية.

وأشار اللواء المغيدي إلى أهمية جهود جمهورية ساحل العاج بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي.

من جانبه أكد القائم بالأعمال لجمهورية ساحل العاج في المملكة دعم بلاده المستمر للعمل الذي يقوم به التحالف، واستعدادها لبذل الجهود وتعزيز تعاونها في الحرب على الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، القائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة واتارا لامين، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب.

وناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية ساحل العاج والتحالف الإسلامي المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية.

وأشار اللواء المغيدي إلى أهمية جهود جمهورية ساحل العاج بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي.

من جانبه أكد القائم بالأعمال لجمهورية ساحل العاج في المملكة دعم بلاده المستمر للعمل الذي يقوم به التحالف، واستعدادها لبذل الجهود وتعزيز تعاونها في الحرب على الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.