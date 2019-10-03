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وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”

وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”

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وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”

وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”
http://almnatiq.net/?p=781121
المناطق - واس

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر بالموافقة على تغيير اسم “مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية” المنشأ في معهد الإدارة العامة ليصبح “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”.
وقال معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة: إنّ موافقة مجلس الوزراء على اعتماد أسم “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”، يأتي امتداداً لدعم القيادة – أيدها الله – وحرصها على عملية التحول في تطوير واستثمار “رأس المال البشري” بالقطاع الحكومي بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني وبرامج رؤية المملكة 2030.
وبيّن وزير الخدمة المدنية أن “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية” تهدف لإعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية على حدّ سواء تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور المؤسسي في القطاعات الحكومية بالمملكة، وكما ستساهم في تصميم وتطوير الجدارات القيادية وإنشاء “مركز قياس الجدارات القيادية”.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الخدمة المدنية عملت وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة على إنشاء الأكاديمية من خلال تغيير مسمى “مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية في معهد الإدارة العامة” إلى “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية” بالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبة الدولية الرائدة ونستهدف أن تكون عالمية المنهج وبرامجها – بإذن الله – ستكون ضمن أفضل برامج أكاديميات تطوير القادة حسب تصنيف فاينانشل تايمز وكيو إس المتخصصتين في تقييم الأكاديميات والمؤسسات التدريبة العالمية، ونستهدف أن تكون من أفضل 30 أكاديمية في العالم متخصصة في الإدارة القيادية خلال 5 سنوات من تأسيسها.
وبيّن معالي وزير الخدمة المدنية أنه سيتم تأسيس الأكاديمية على عدة مراحل أولها الإطلاق السريع, ومن ثمّ تأسيس المنظومة على نفس مقاييس الشريك العالمي بما يشمل الهيكل التنظيمي وتقييم واختيار الكوادر الإدارية، موضحاً أنه تم تكوين فريق عمل من وزارة الخدمة المدنية برئاسة معالي مساعد الوزير ومعهد الإدارة العامة برئاسة معالي مدير عام المعهد, حيث قام الفريق و على مدار الأشهر الماضية وفي مراحل الاستعداد والتحضير لإنشاء الأكاديمية بجهود حثيثة في البحث والدراسة والزيارات الميدانية وتواصل ونسّق مع العديد من المعاهد والأكاديميات الرائدة عالمياً, والتي تميّزت في تقديم برامج تطويرية وتدريبية في الإدارة القيادية، سعياً للوقوف على أفضل التجارب والممارسات العالمية.

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