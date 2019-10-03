احدث الأخبار

“السعودية للكهرباء” تدرب أكثر من 300 ممثل سلامة من “التعليم” في 9 مدن
أبرز المواد
 “المجلس الأعلى للقضاء” يوافق على وثيقة الحماية الملكية الفكرية
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”
أبرز المواد
 الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة
أبرز المواد
 مدرسة الأمير عبدالله بن جلوي بالجوف تحتفي بمعلميها بيومهم العالمي
منطقة الجوف
 رئيس غرفة الجوف يبدأ جولات لبحث تعاون الجهات مع منتدى الجوف الاستثماري
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» تكشف حقيقة التسعيرة الموحدة للأدوية بين الدول العربية
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم ملتقى لصناعة السيارات وقطع الغيار
أبرز المواد
 أسعار الذهب تستقر مع ترقب السوق لتقرير الوظائف الأمريكية
أبرز المواد
 «سامسونج» تنهار أمام الشركات الصينية وتعلن انسحابها من الصين
أبرز المواد
 إيران تغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية فيه
أبرز المواد
 الأرصاد ومدني مكة ينبهان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات
أبرز المواد
“السعودية للكهرباء” تدرب أكثر من 300 ممثل سلامة من “التعليم” في 9 مدن

“السعودية للكهرباء” تدرب أكثر من 300 ممثل سلامة من “التعليم” في 9 مدن

أبرز المواد
“المجلس الأعلى للقضاء” يوافق على وثيقة الحماية الملكية الفكرية

“المجلس الأعلى للقضاء” يوافق على وثيقة الحماية الملكية الفكرية

أبرز المواد
وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”

وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”

أبرز المواد
الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة

الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة

أبرز المواد

“السعودية للكهرباء” تدرب أكثر من 300 ممثل سلامة من “التعليم” في 9 مدن

“السعودية للكهرباء” تدرب أكثر من 300 ممثل سلامة من “التعليم” في 9 مدن
http://almnatiq.net/?p=781127

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، أولى دورات السلامة في المدارس في مرحلتها الثالثة، وتستهدف ممثلي السلامة في وزارة التعليم في 9 مدن، ابتداءً من الأحساء والجوف، تليها بقية المدن، ومنها ” القصيم، وحفر الباطن، وحائل، وتبوك، ونجران، والباحة، والطائف “.
وأكد مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية علي بن فهد الحبيب، أن عدد المستهدفين بالتدريب يتجاوز 300 ممثل سلامة، مبينًا أن هذه البرامج التدريبية تندرج ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الشركة ووزارة التعليم، واستكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي استفاد منها أكثر من 600 ممثل وممثلة سلامة في ” الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والدوادمي، والخرج، والمدينة، وأبها “.
ويشتمل برنامج الدورة على تقديم مادة علمية مبسطة لغير المتخصصين بالسلامة يشرحها مدربين مختصين بالسلامة، وتركز الدورة على عدة محاور أبرزها مفهوم السلامة، وأساسيات مكافحة الحرائق، وخطة الإخلاء.
يذكر أن هذه الدورات تأتي في سياق التعاون بين السعودية للكهرباء والوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

روابط ذات صلة

“المجلس الأعلى للقضاء” يوافق على وثيقة الحماية الملكية الفكرية

“المجلس الأعلى للقضاء” يوافق على وثيقة الحماية الملكية الفكرية
وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”

وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”
الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة

الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*