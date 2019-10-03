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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=781130
المناطق - أبها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة, وخميس مشيط, ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب, ومحايل.
وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.

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