(كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية) ورشة عمل نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها

المناطق - أبها

نظمت غرفة أبها ممثلة في مركز سيدات الأعمال ورشة عمل بعنوان (كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية) قدمتها الدكتورة مشاعل العصيمي للسيدات فقط بمسرح الغرفة اشتملت الورشة على عدة محاور أهمها : كيفية بناء دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واقسامها وأهم التدابير اللازمة لذلك ، وما يترتب عليه من خطوات تحضيرية ، مع توضيح درجات المخاطرة بالمشروعات مع شرح أمثلة على ذلك ، والفرق بين المشروع الفردي والكلي والدراسات التسويقية للمنتجات مع تقديم شرح لدراسة حجم الطلب الكلي .

من جانبه أكد رئيس غرفة أبها رجل الأعمال حسن الحويزي أن مجلس إدارة الغرفة يولي إهتمام كبير بتنمية المرأةِ السعودية بمنطقة عسير ، ولتحقيق هذا التوجُّهِ تمَّ تصميمُ برامجِ وفعاليات لتمكينِ المرأةِ، بالذاتِ في التعليمِ والعملِ، والحمدُ للهِ أنَّ المرأةَ السعوديةَ تتميَّزُ وتتفوَّقُ الآنَ في العملِ وفي التحصيلِ العلميِ، كما نَرى مشاركتَهَا المُتميَّزةِ في الفعاليات ، ونجاحَهَا في قطاعِ الأعمالِ، وفي قيادةِ الشركاتِ والبنوكِ، وفِي قيادةِ الجمعياتِ غيرِ الربحيةِ، وأضاف: هذا وقد أطلقت الغرفة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى توظيف المرأة و تحديد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجههن، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعيقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات.

في ختام تصريحه أثنى الحويزي على جهود القيادة الرشيدة المبذولة في تفعيل دور المرأة في التنمية وإشراكها في المجالات كافة، مؤكداً أن نتائج البرامج والمشاريع والفعاليات يعكس واقع المرأة السعودية ومشاركتها في التنمية، ويظهر تطورا وتقدمًا ملحوظاً خاصة في كافة المجالات ، وهذا يعني تتويجاً لجهود المرأة السعودية التي أسهمت بشكل رئيس في المجالات والقطاعات كافة .