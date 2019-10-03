احدث الأخبار

تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمكة المكرمة
أبرز المواد
 الملتقى الإعلامي لرؤساء البلديات ومدراء الاعلام بأمانة الشرقية يوصي بإيجاد استراتيجية للخطط الافتراضية للتعامل معها قبل وقوعها
المنطقة الشرقية
 (كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية) ورشة عمل نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها
منطقة عسير
 نائب أمير الشرقية يدشن 3مراكز بحثية بجامعة “فيصل” بالأحساء
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة خلية الـ 45 إرهابيا
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تحدد نوفمبر 2020 موعداً للانطلاقة الجديدة لمهرجان “الجنادرية”
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يطلق استراتيجية كرسي “فهد بن سلمان للوعي الفكري”
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 “السعودية للكهرباء” تدرب أكثر من 300 ممثل سلامة من “التعليم” في 9 مدن
أبرز المواد
 “المجلس الأعلى للقضاء” يوافق على وثيقة الحماية الملكية الفكرية
أبرز المواد
 وزير الخدمة المدنية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”
أبرز المواد
 الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يجتمع بالقائم بأعمال سفارة جمهورية ساحل العاج لدى المملكة
أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمكة المكرمة

تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمكة المكرمة

أبرز المواد
الملتقى الإعلامي لرؤساء البلديات ومدراء الاعلام بأمانة الشرقية يوصي بإيجاد استراتيجية للخطط الافتراضية للتعامل معها قبل وقوعها

الملتقى الإعلامي لرؤساء البلديات ومدراء الاعلام بأمانة الشرقية يوصي بإيجاد استراتيجية للخطط الافتراضية للتعامل معها قبل وقوعها

المنطقة الشرقية
(كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية) ورشة عمل نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها

(كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية) ورشة عمل نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها

منطقة عسير
نائب أمير الشرقية يدشن 3مراكز بحثية بجامعة “فيصل” بالأحساء

نائب أمير الشرقية يدشن 3مراكز بحثية بجامعة “فيصل” بالأحساء

أبرز المواد

تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمكة المكرمة

تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=781159
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بتنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة فيما يلى نصه :
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .
أقدم / موسى بن عايض بن معوض المسعودي على قتل / عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي – سعوديي الجنسية -، وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودعسه بالسيارة مما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / موسى بن عايض بن معوض المسعودي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 4 / 2 / 1441 هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

نائب أمير الشرقية يدشن 3مراكز بحثية بجامعة “فيصل” بالأحساء

نائب أمير الشرقية يدشن 3مراكز بحثية بجامعة “فيصل” بالأحساء
المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة خلية الـ 45 إرهابيا

المحكمة الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة خلية الـ 45 إرهابيا
وزارة الثقافة تحدد نوفمبر 2020 موعداً للانطلاقة الجديدة لمهرجان “الجنادرية”

وزارة الثقافة تحدد نوفمبر 2020 موعداً للانطلاقة الجديدة لمهرجان “الجنادرية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*