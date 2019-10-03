بلدية الخفجي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء بـ57 ألف م2 لإبراز النواحي الجمالية للمحافظة

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كشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني عن زيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة ( بـ57 ألف م2)، فيما أكد أن البلدية مستمرة بزيادة الرقعة الخضراء لإبراز النواحي الجمالية في المحافظة، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ضمن مشاريع الزراعة التي تعمل عليها البلدية.

جاء ذلك خلال زيارته التي رافقه فيها مدير الزراعة والحدائق الأستاذ راضي بن حثلين الحربي، ومدير العلاقات العامة الأستاذ صالح بن سفاح الحربي, مؤخرا، لتفقد مشاريع المسطحات الخضراء في المحافظة، والتي تقام حالياً بالمحافظة، والاطلاع على آخر المستجدات، والتأكد على سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعرقل سير المشروع.

وقال المهندس ” الحميداني ” بأن الجولة الميدانية التفقدية على المشاريع التي يتم العمل عليها الآن بالمحافظة تسير بالشكل الصحيح مع التوجيه بتوفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيرا الى أنه سيتم الاستفادة منها بأقرب وقت، وأضاف يبأن الجولة شملت الوقوف على الواجهة البحرية وطريق الدولي (الكويت-الدمام ) للاطلاع على استكمال المسطحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء والتأكد من ربط شبكات الري الألى الرئيسي بالبلدية في بعض مواقع المسطحات, كما تم الاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز وتفقد المشاريع بالمحافظة، والاطلاع على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع.

وأبان بأن بلدية محافظة الخفجي استهدفت في الآونة الأخيرة زيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة ( بـ57 ألف م2)وأن البلدية مستمرة بزيادة الرقعة الخضراء والتي تضيف وتبرز النواحي الجمالية للمحافظة، لافتا إلى أهمية هذه الزيارات الميدانية لمواقع العمل.

ودعا المهندس ” الحميداني ” المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي للاستفادة من هذه المشاريع التي تصب في مصحة المواطنين والمقيمين وعوائلهم، والمحافظة عليها.