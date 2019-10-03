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بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية ضمن حملتها الرقابية

بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية ضمن حملتها الرقابية

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بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية ضمن حملتها الرقابية

بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية ضمن حملتها الرقابية
http://almnatiq.net/?p=781168
المناطق - تبوك
كثفت بلدية محافظة تيماء ممثلة بقسم صحة البيئة بإدارة الخدمات جولاتها الميدانية خلال الفترة الماضية على المطاعم ومختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة بالمحافظة ضمن حملة “الرقابة البلدية”.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية فواز العنزي أن الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.
وأشار العنزي إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 3 محلات مخالفة وإنذار 5 محلات أخرى.

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