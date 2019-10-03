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تعليم الطائف يستضيف المهرجان الأول للفلكور الوطني الاسبوع القادم

تعليم الطائف يستضيف المهرجان الأول للفلكور الوطني الاسبوع القادم

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بلدية الخفجي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء بـ57 ألف م2 لإبراز النواحي الجمالية للمحافظة

المنطقة الشرقية

تعليم الطائف يستضيف المهرجان الأول للفلكور الوطني الاسبوع القادم

تعليم الطائف يستضيف المهرجان الأول للفلكور الوطني الاسبوع القادم
http://almnatiq.net/?p=781176
الطائف - عادل الزهراني

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الاثنين القادم المهرجان الأول للفلكور الوطني  والتي ستقام في الفترة من 7 – 11 / 2 / 1441 هـ،   لتعزيز الموروث الشعبي بين الطلاب من مختلف مناطق المملكة . ويهدف المهرجان إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتوطين الموروث الشعبي والمحافظة عليه وتعزيز ثقافة الطلاب واكسابهم الثقة في مواجهة الجمهور وسيشارك في المهرجان بواقع 20 طالبا  ومعلمان ومشرف من   8  إدارة  تعليمية وهي تبوك ، نجران ، مكة المكرمة ، الرياض ، عسير ، الجوف ، الاحساء ،   بالإضافة إلى  الإدارة المستضيفة تعليم الطائف  وستقدم كل إدارة تعليم مشاركتين وهي العرضة السعودية واللون الشعبي المعروف في المنطقة . هذا وقد رحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف  طلال بن مبارك اللهيبي  بالإدارات التعليمية المشاركة في المهرجان موضحاً بأن إدارته قد استعدت منذ وقت مبكر بالإعداد والتجهيز  وتشكيل اللجان العاملة وتسخير كافة الامكانات لانجاح المهرجان . مثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي (النشاط الثقافي  ) على جهودهم للإستعداد المبكر لهذا  المهرجان. مؤملا ان يحقق المهرجان اهدافه المرسومة.

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