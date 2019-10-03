محافظ الخفجي يتفقد مشاريع الخفجي المنفذة

المناطق - الخفجي

تابع محافظ الخفجي بن سلطان الهزاع ورئيس بلدية الخفجي المهندس محمد الحميداني ومدير مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية المهندس نايف الشمري ورئيس التعديات بالمحافظة عدداً من المشاريع المنفذه بالمحافظة، حيث وقف على طريق الجامعه الجديد الذي بدأ العمل فيه من قبل مقاول البلدية والذي يمتد من حي النزهه حتى وصوله الى مدخل الجامعه بطول 4،100 كم

كما تم اطلاع ومدير امن الطرق بالمحافظة على الطريق الدولي المنفّذ من قبل وزارة النقل.

من جهة أخرى وإستكمالا لحملة شرقية بلا انقاض قام الهزاع ومرافقيه بجولة على عدد من الاحياء بالمحافظة لمتابعة اعمال رفع الانقاض من قبل مقاول البلدية.

كما تم الوقوف على طريق الاسكان والإطلاع على مشروع تصريف السيول والامطار وسفلتة الطريق، والإطلاع على أعمال التشجير في فيضة القعمة وتشجير الطريق الدولي الدمام الكويت.