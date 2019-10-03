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“محلي قرية العليا” يعقد جلسته الأولى برئاسة المحافظ

“محلي قرية العليا” يعقد جلسته الأولى برئاسة المحافظ
http://almnatiq.net/?p=781191
المناطق - قرية العليا

ناقش المجلس المحلي بمحافظة قرية العليا في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة محافظ قرية العليا ماجد بن عبدالله العريفي احتياجات المحافظة التنموية.
وفي مستهل اللقاء عبر محافظ قرية العليا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس المنطقة، على متابعتها الدائمة، وحرصهما على أن تكون المجالس المحلية مساهماً فاعلاً  في توفير المعلومات ورفع الاحتياجات للجان مجلس المنطقة بحسب اختصاصتها، مبيناً أن مجلس المنطقة بتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يتابع سير المشروعات المعتمدة في المحافظة، ويعمل على تلافي أي عقبات تعترض طريقها.
وناقش المجلس توصيات الجلسة السابقة، والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة حيالها، تمهيداً لرفعها لأمانة مجلس المنطقة، لإحالتها للجان المختصة لدراستها، تمهيداً لعرضها على مجلس المنطقة، حيث جرى التطرق إلى الاحتياجات التنموية للمحافظة والمراكز التابعة، والتي شملت شؤون الطرق والمواصلات، والشؤون التعليمية، والشؤون الصحية، وغيرها من الاحتياجات الخدمية للأهالي.

 

 

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