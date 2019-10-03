مجتمع الخميس بجامعة الملك خالد تحتفل بالمسنين في يومهم العالمي

المناطق - أبها

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في لجنة خدمة المجتمع بكلية المجتمع في خميس مشيط بالتعاون مع وحدة التطوير الأكاديمي والجودة ووحدة التوجيه والإرشاد ومكتب التمريض بالكلية فعالية للمسنين تحت شعار “الرحلة إلى المساواة العمرية”، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمسنين.

ونفذت الفعالية بمتابعة مساعدة عميد كلية المجتمع بخميس مشيط -شطر الطالبات- الدكتورة أمل حسين آل مشيط، وبحضور أكثر من 350 من منسوبات الجامعة والمكلفات في لجنة شؤون الأسرة بمنطقة عسير ومنسوبات قطاع الرعاية الصحية والطب الوقائي والمسنات.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز دور المسنين بالمجتمع وبنائه، والتوعية بأهمية الرعاية الصحية والنفسية للمسنين، والحد من العنف ضد المسنين، وتفادي الحوادث لدى المسنين خصوصًا حوادث السقوط، والاستفادة من خبرات كبار السن، وإشراكهم في اتخاذ القرارات، إضافة إلى توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن، وحث المنظمات غير الحكومية والأسر لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحي جيد.

وقد شمل البرنامج كلمة لمساعدة عميد الكلية الدكتورة أمل آل مشيط تضمنت التعريف باليوم العالمي للمسنين والهدف منه وأهمية رعاية وبر الوالدين.

وتضمنت الفعالية محاضرة تحت عنوان “الحياة الصحية للمسنين” قدمتها الأخصائية رجاء البيطار، تناولت خلالها أهم وسائل وطرق رعاية المسنين، كما قدمت قصصًا لبر الوالدين لتحفيز الطالبات على رعاية المسنين والاهتمام بهم وبرهم، واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين، وتقديم الشكر للحاضرين.