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امين عسير يتفقد حدائق أبها و الانتهاء من زراعة 7 الاف شجرة

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امين عسير يتفقد حدائق أبها و الانتهاء من زراعة 7 الاف شجرة

امين عسير يتفقد حدائق أبها و الانتهاء من زراعة 7 الاف شجرة
http://almnatiq.net/?p=781197
المناطق - أبها

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة تولي اهتماما كبيرا للحدائق في مدينة أبها و ذلك من خلال رفع كفاءة العمل ومعالجة تحدياته وفق خطط وبرامج واضحة.

و نوه الحميدي على أهمية العمل و زيادة الجهد الإبداعي لما من شأنه تعزيز ديمومة الحدائق لروادها والتعامل مع أي تحديات مستقبلية .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها الدكتور وليد الحميدي لعدد من الحدائق العامة في مدينة أبها .

 و شدد بعد جولته على ضرورة رفع مستوى الإنجاز الحالي فيما يخص تهيئة و صيانة الحدائق وفق استراتيجية العمل الموضوعة لزيادة المساحات الخضراء ورفع مدى جاهزيتها لاستقبال روادها .

علما بأن الأمانة و وفق خططها فقد أعدت خطة مستقبلية لتكثيف المسطحات الخضراء و زيادة عدد الأشجار ضمن مبادرة تشجير مدينة أبها التي اطلقتها الأمانة بمباركة و دعم من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، كما تم الانتهاء خلال الأيام الماضية من زراعة أكثر من 7 الالاف شجرة على طرقات مدينة أبها .

الجدير بالذكر فان الأمانة لا زالت تستقبل طلبات المواطنين الراغبين بتشجير واجهات منازلهم عبر برنامج مكين .

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