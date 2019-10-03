احدث الأخبار

الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عمل عن تأهيل برامج الدراسات العليا للاعتماد الأكاديمي البرامجي
منطقة المدينة المنورة
 “موهبة” تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات
أبرز المواد
 كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة
منطقة عسير
 امين عسير يتفقد حدائق أبها و الانتهاء من زراعة 7 الاف شجرة
منطقة عسير
 مجتمع الخميس بجامعة الملك خالد تحتفل بالمسنين في يومهم العالمي
منطقة عسير
 “محلي قرية العليا” يعقد جلسته الأولى برئاسة المحافظ
المنطقة الشرقية
 محافظ الخفجي يتفقد مشاريع الخفجي المنفذة
المنطقة الشرقية
 الخطوط السعودية تعدل أوقات إغلاق منصات إنهاء السفر والبوابات
أبرز المواد
 الصحة الإيرانية تؤكد إصابة مواطنين بالإيدز نتيجة إهمال
أبرز المواد
 تعليم الطائف يستضيف المهرجان الأول للفلكور الوطني الاسبوع القادم
منطقة مكة المكرمة
 مختصون في السياحة يشددون على أهمية تقديم الصورة الصحيحة للمملكة
أبرز المواد
 بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية ضمن حملتها الرقابية
منطقة تبوك
الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عمل عن تأهيل برامج الدراسات العليا للاعتماد الأكاديمي البرامجي

الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عمل عن تأهيل برامج الدراسات العليا للاعتماد الأكاديمي البرامجي

منطقة المدينة المنورة
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات

“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات

أبرز المواد
كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة

منطقة عسير
امين عسير يتفقد حدائق أبها و الانتهاء من زراعة 7 الاف شجرة

امين عسير يتفقد حدائق أبها و الانتهاء من زراعة 7 الاف شجرة

منطقة عسير

“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات

“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات
http://almnatiq.net/?p=781206
المناطق - واس

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” عن فتح باب التسجيل في المسار الأساسي لبرنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة، لطلاب وطالبات الصف الحادي عشر، ويستمر التسجيل خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل وإعداد الطلاب للحصول على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية والمصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة ويستمر على مدى عام كامل تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني ثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة قبل تخرجه من المرحلة الثانوية.
ويقوم البرنامج بتمكين الطالب من تحقيق معايير القبول في أفضل الجامعات الأمريكية ويساعده لأن يتميز طلب قبوله من بين آلاف المتقدمين حول العالم لهذه الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية مجدولة على مدار العام لتوجيه الطلاب ودعمهم خلال رحلتهم للوصول إلى الدراسة في جامعة، حيث يتيح البرنامج وبالتعاون مع وزارة التعليم للطالب فرصة الحصول على منحة في بعثة موهبة في حال حصول الطالب على قبول بأحد الجامعات الأمريكية المرموقة.
كما يتيح البرنامج ترشيح الطالب أو الطالبة لأحد جهات الابتعاث الشريكة: كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأرامكو، وتعد هذه المرحلة السادسة لبرنامج التميز الذي تم من خلال مراحله الخمس السابقة خدمة 231 طالبًا وطالبة حصل خلالها 95 طالبًا وطالبة على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية.

روابط ذات صلة

الخطوط السعودية تعدل أوقات إغلاق منصات إنهاء السفر والبوابات

الخطوط السعودية تعدل أوقات إغلاق منصات إنهاء السفر والبوابات
الصحة الإيرانية تؤكد إصابة مواطنين بالإيدز نتيجة إهمال

الصحة الإيرانية تؤكد إصابة مواطنين بالإيدز نتيجة إهمال
مختصون في السياحة يشددون على أهمية تقديم الصورة الصحيحة للمملكة

مختصون في السياحة يشددون على أهمية تقديم الصورة الصحيحة للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*