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الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عمل عن تأهيل برامج الدراسات العليا للاعتماد الأكاديمي البرامجي

الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عمل عن تأهيل برامج الدراسات العليا للاعتماد الأكاديمي البرامجي

منطقة المدينة المنورة
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات

“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات

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الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عمل عن تأهيل برامج الدراسات العليا للاعتماد الأكاديمي البرامجي

الجامعة الإسلامية تنظم ورشة عمل عن تأهيل برامج الدراسات العليا للاعتماد الأكاديمي البرامجي
http://almnatiq.net/?p=781209
المناطق - المدينة المنورة

نظمت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس الأربعاء ورشة عمل لعدد من القياديين بعنوان: (تأهيل برامج الدراسات العليا للتقدم للاعتماد البرامجي) في قاعة الاجتماعات بمقر العمادة، بحضور سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي.

وتناولت ورشة العمل التعريف بمتطلبات التقدم للاعتماد المتمثلة أولاً في الترخيص الأولي بالبرنامج، والتوافق مع الإطار السعودي للمؤهلات، ثم الحديث عن نظام مبادئ إدارة الجودة، حيث تهدف الورشة لتنسيق العمل، واستعراض المعوقات والعقبات التي تواجه البرامج، وذلك للتغلب عليها في إطار خطة العمادة لتهيئة البرامج، ويعد ذلك تكميلاً للدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في اعتماد برامجها.

ومن جانبه ألقى الدكتور عبدالله العتيبي كلمة أكد فيها على أن أحد الأهداف الاستراتيجية يتمثل في بناء فرق تهتم بنظام الجودة في الجامعة، وتساهم في نشر ثقافتها. موضحًا بأن الجامعة خاضت تجارب متميزة الأعوام الماضية، ومن خلال التقارير التي تم إنجاز بعضها هذه السنة اتضح أنها تتجه على نحوٍ أفضل من سابقه وأننا في طور البناء وحققت أرقامًا متميزة وقوية. مشيرًا إلى أن منسوبي الجامعة يتميزون بالعمل كفريق واحد، وأن نشر ثقافة وفكر الجودة جزء من ممارسات الجامعة ومنسوبيها. كما وجه سعادته خلال الورشة بالحرص على التنوع عند تشكيل اللجان الإضافية داخل الكليات، ولكل قسم من أقسام الدراسات العليا لتحقيق أعلى الممارسات في الكفاءة والتميز والجودة الأكاديمية.

 

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