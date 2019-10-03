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منطقة الجوف

أمير منطقة الجوف يسلم 24 وحده سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية مقدمة من وزارة الإسكان

أمير منطقة الجوف يسلم 24 وحده سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية مقدمة من وزارة الإسكان
http://almnatiq.net/?p=781224
الجوف - محمد الحسن

سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, دفعة جديدة من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة والبالغ عددهم 24 مستفيد من جمعيات المنطقة ، تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري و ممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة بمكتب سموه بالإمارة اليوم .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة لسمو أمير منطقة الجوف أن الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي حلول سكنية عاجلة تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مبينا أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، كما ان العمل جاري بشراء وحدات سكنية وفق الالية المعتمدة.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – في خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، مثمنا لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري من خلال مد جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى البناء في الانسان وتنميته وتوفير حياة مناسبة له تضمن له حياة كريمة.

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