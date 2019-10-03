الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا

الجوف - محمد الحسن

قام فريق تدريبي تابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بزيارة لدار الملاحظة الإجتماعية وتقديم محاضرة عن زلإسعافات الأولية للنزلاء .

واشتملت هذه المحاضرة على نبذة تعريفية عن كيفية التعامل مع الإصابات وطرق تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين وكيفية المحافظة على حياتهم بالطرق العلمية الحديثة .

الجدير بالذكر أن الهيئة تحرص على التواصل مع كافة الجهات لتقديم الحقائب التدريبية والتي من شأنها توعية وتدريب كافة فئات المجتمع على التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة .