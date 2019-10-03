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الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا

الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=781242
الجوف - محمد الحسن

قام فريق تدريبي تابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بزيارة لدار الملاحظة الإجتماعية وتقديم محاضرة عن زلإسعافات الأولية للنزلاء .
واشتملت هذه المحاضرة على نبذة تعريفية عن كيفية التعامل مع الإصابات وطرق تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين وكيفية المحافظة على حياتهم بالطرق العلمية الحديثة .
الجدير بالذكر أن الهيئة تحرص على التواصل مع كافة الجهات لتقديم الحقائب التدريبية والتي من شأنها توعية وتدريب كافة فئات المجتمع على التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة .

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