احدث الأخبار

شرطة الرياض توقف المتعدي على طفل في مقطع فيديو متداول
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي وفد مجلس الشورى
منطقة جازان
 الهيئة السعودية للملكية الفكرية.. تنشئ مركزًا للتدريب في مجال الملكية الفكرية
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 752 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يُعرف بالمشاريع السعودية التنموية في واشنطن
أبرز المواد
 استئصال ورم سرطاني من مريضة مع الحفاظ على الكليه
منطقة مكة المكرمة
 اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا
منطقة الجوف
 بينهم سعودية و فلبينية .. محاكمة خلية داعشية مكونة من 45 إرهابياً
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يسلم 24 وحده سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية مقدمة من وزارة الإسكان
أبرز المواد
 المتظاهرين في العراق: لا للسياسيين ولا للمعممين
أبرز المواد
 هبوط ناجح لمركبة الإماراتي هزاع المنصوري على الأرض
أبرز المواد
شرطة الرياض توقف المتعدي على طفل في مقطع فيديو متداول

شرطة الرياض توقف المتعدي على طفل في مقطع فيديو متداول

أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي وفد مجلس الشورى

أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي وفد مجلس الشورى

منطقة جازان
الهيئة السعودية للملكية الفكرية.. تنشئ مركزًا للتدريب في مجال الملكية الفكرية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية.. تنشئ مركزًا للتدريب في مجال الملكية الفكرية

أبرز المواد
مشروع “مسام” ينتزع 752 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر

مشروع “مسام” ينتزع 752 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر

أبرز المواد

اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات

اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات
http://almnatiq.net/?p=781245
الجوف - محمد الحسن

تعرض شخصان لإصابات متفرقة نتجية حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019 على أحد الطرق ضمن نطاق محافظة القريات بمنطقة الجوف  .
وفي التفاصيل التي وردت لعمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 عن تعرض شخصين لإصابات حرجة نتيجة حادث وقع بالطريق الذي يربط بين مركزي غطي والعقيلة .
وعلى الفور تم ترحيل البلاغ لغرقتين إسعافيتين حيث وصلتنا للموقع وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابان ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى القريات العام .
وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والسير وفق قواعد السلامة المرورية المعمول بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، متمنيين السلامة للجميع .

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا

الهلال الأحمر بالجوف يحاضر بدار الملاحظة الإجتماعية بسكاكا
أمير منطقة الجوف يسلم 24 وحده سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية مقدمة من وزارة الإسكان

أمير منطقة الجوف يسلم 24 وحده سكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية مقدمة من وزارة الإسكان
مدرسة الأمير عبدالله بن جلوي بالجوف تحتفي بمعلميها بيومهم العالمي

مدرسة الأمير عبدالله بن جلوي بالجوف تحتفي بمعلميها بيومهم العالمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*