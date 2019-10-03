اصابة شخصين بإصابات حرجة بحادث تصادم بالقرب من القريات

الجوف - محمد الحسن

تعرض شخصان لإصابات متفرقة نتجية حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019 على أحد الطرق ضمن نطاق محافظة القريات بمنطقة الجوف .

وفي التفاصيل التي وردت لعمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 عن تعرض شخصين لإصابات حرجة نتيجة حادث وقع بالطريق الذي يربط بين مركزي غطي والعقيلة .

وعلى الفور تم ترحيل البلاغ لغرقتين إسعافيتين حيث وصلتنا للموقع وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابان ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى القريات العام .

وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والسير وفق قواعد السلامة المرورية المعمول بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، متمنيين السلامة للجميع .