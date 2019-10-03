نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استئصال جزئي لكلية خمسينية بعد اكتشاف مرض السرطان في جزء من الكلية. اثر فحوصات دقيقة أجريت للمريضة باستخدام افضل الأجهزة التشخيصية. و بدلا من العلاج التقليدي باستئصال كامل الكلية تم عمل استئصال جزئي للورم و المنطقة المحيطة به و الحفاظ على باقي نسيج الكلية ,ونجحت العملية المطلوبة ,حيث أظهرت تحاليل الأنسجة استئصال كامل الورم و أظهرت التحاليل استقرار وظائف الكلية بعد العملية و خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة وعافيه .. تجدر الإشارة الى ان مجمع الملك فيصل يعد اكبر مستشفى بالطائف , حيث يضم 800 سرير ,مع وجود افضل الكفاءات البشرية والأجهزة الطبية الحديثة المتطورة .
استئصال ورم سرطاني من مريضة مع الحفاظ على الكليه
منطقة مكة المكرمة
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