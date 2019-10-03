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استئصال ورم سرطاني من مريضة مع الحفاظ على الكليه

استئصال ورم سرطاني من مريضة مع الحفاظ على الكليه

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استئصال ورم سرطاني من مريضة مع الحفاظ على الكليه

استئصال ورم سرطاني من مريضة مع الحفاظ على الكليه
http://almnatiq.net/?p=781248
الطائف - عادل الزهراني

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في استئصال جزئي لكلية خمسينية بعد اكتشاف مرض السرطان في جزء من الكلية. اثر فحوصات دقيقة أجريت للمريضة باستخدام افضل الأجهزة التشخيصية. و بدلا من العلاج التقليدي باستئصال كامل الكلية تم عمل استئصال جزئي للورم و المنطقة المحيطة به و الحفاظ على باقي نسيج الكلية ,ونجحت العملية المطلوبة ,حيث أظهرت تحاليل الأنسجة استئصال كامل الورم و أظهرت التحاليل استقرار وظائف الكلية بعد العملية  و خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة وعافيه .. تجدر الإشارة الى ان مجمع الملك فيصل يعد اكبر مستشفى بالطائف , حيث يضم 800 سرير ,مع وجود افضل الكفاءات البشرية والأجهزة الطبية الحديثة المتطورة .

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