أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي وفد مجلس الشورى

المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى الدكتور طارق بن علي بن حسن فدعق وأعضاء الوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياَ.

و رحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى والوفد ، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية بجازان د. علاء بن عبدالله نصيف ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في زيارتهم للمنطقة.

واطلع سموه ؛ على أبرز مهام وإنجازات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى ومن أبرزها دراسة التقارير السنوية وبحث الحلول السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقرير الحج والعمرة.

واشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تقدمها اللجنة من خلال زيارتها لمختلف مناطق المملكة ، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم للقيام بمهام عملهم المناطة بهم إنفاذاً توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وجرى خلال اللقاء استعراض المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تمتاز بها منطقة جازان والمشروعات العملاقة المنفذة والتي تحت التنفيذ خلال الفترة الماضية بالمنطقة بقيمة تتجاوز 92 مليار ، ومن أهمها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفا جازان ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد، اضافة الى المشروعات البلدية والتنموية التي تنفذ حاليًا بقيمة 2 مليار و 700 مليون ريال وغيرها من المشروعات التي شهدها المنطقة في مجالات الإسكان والصحة والطرق وعددًا من الجهات .

من جانبهم عبر أعضاء وفد مجلس الشورى عن سعادتهم بالزيارة ولقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، وما استمعوا له من توجيهات ، كما جرى خلال اللقاء بحث ابرز احتياجات المنطقة المستقبلية والتسهيلات المقدمة لتنمية المنطقة ومحافظاتها ومراكزها .

وتسلم سموه في نهاية اللقاء هدية تذكارية وتقريرا عن عمل اللجنة من رئيس وفد مجلس الشورى الذي يزور المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.