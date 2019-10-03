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“ولي أمر” يكرّم قائد مدرسة في الأفلاج قطع إجازته وتحامل على إصابته

“ولي أمر” يكرّم قائد مدرسة في الأفلاج قطع إجازته وتحامل على إصابته
http://almnatiq.net/?p=781273
الافلاج - فالح الدوسري 
في بادرة نبيلة ولفتة وفاء قام ولي أمر بتكرّم قائد مدرسة في الأفلاج قطع إجازته وتحامل على إصابته لتقديم رسالة التعليم السامية على اكمل وجه وزرع القيمة الإيجابية في نفوس النشء.
وكان ولي أمر أحد طلاب ابتدائية الفيصلية المواطن محمد بن علي الهواملة  قد فاجأ اليوم الأربعاء المدرسة بزيارة للالتقاء بقائد المدرسة مسفر بن فهد الشكرة وأصر على تقديم هدية تعبيره له نظير تحامله على إصابته “كسر في اليد ” واستمراه في عمله ، واعرب الهوامله عن شكره وتقديره له واخلاصه في داء رسالته وحرصه ومتابعته كافة طلاب المدرسة دون استثناء .
وقال ولي الأمر محمد الهواملة تكريم قائد المدرسة مبادرة شخصية ورسالة لكافة رسل العلم بمكانتهم العالية لدى المجتمع وتعظيم لرسالتهم السامية في تربية النشء .
وأضاف : مهما قدم للمعلم لا يوفيه حقه فالمعلم يمكث مع الطالب أكثر من ذويه ويتحمل أعباء تعليمه ومتابعة واجباته ودروسه أكثر من أهله ، فأقل ما يمكن أن نقدمه نحن أولياء الأمور الشكر والثناء على تلك الجهود .
وتابع : قائد ابتدائية الفيصلية بالأفلاج مسفر الشكرة رجل أخلص في عمله وتابع باستمرار طلابه وكسب محبة الجميع نظير ما يشاهدونه أولياء الأمور من متابعة مستمرة لكافة الطلاب بدون استثناء ، وله اسهامات كبيرة ومبادرات متعددة منها إقامة برامج تعليمية مسائية لطلاب المدرسة بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب غير المتقنين لبعض المهارات.
وكان قائد ابتدائية الفيصلية بالأفلاج قد تعرض لإصابة تسببت في كسر في ساعد يده اليسرى منح على إثرها إجازة مرضية ولكنه رفضها وتحامل على اصابته وواصل علمه .

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