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وزير الدفاع اليمني يثمّن دور تحالف دعم الشرعية في بلاده

وزير الدفاع اليمني يثمّن دور تحالف دعم الشرعية في بلاده
http://almnatiq.net/?p=781276
المناطق - واس

ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، مواقف دول تحالف دعم الشرعية في بلاده.
وأشاد خلال كلمة في لقاء بقيادات من التحالف والجيش الوطني بتضحيات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة الدفاعية لدرء التهديدات الإيرانية التي تتربص بالمنطقة.
وأوضح المقدشي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن الشعب اليمني يقف إلى جانب قواته المسلحة حتى تحقيق الأهداف المنشودة واستعادة كل شبر من الوطن وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وترفرف راية الجمهورية اليمنية على كل أرجاء الوطن.

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