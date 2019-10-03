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مدينة جازان للصناعات والاساسية تستقبل لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى

مدينة جازان للصناعات والاساسية تستقبل لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى

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مدينة جازان للصناعات والاساسية تستقبل لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى

مدينة جازان للصناعات والاساسية تستقبل لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى
http://almnatiq.net/?p=781286
المناطق - فضه عطيف

استقبل الرئيس التنفيذي بمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية د .علاء بن عبدالله نصيف اليوم  ، لجنة الحج والاسكان والخدمات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور طارق فدعق بمقر الهيئة الملكية بالمدينة.
وقد استهلت اللجنة زيارتها لمنطقة جازان بمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية وقد اطلعت اللجنة على خطط  الهيئة الملكية المستقبلية بالمدينة ومشاريعها.

واستمع الوفد الى شرح موسع من قبل الرئيس التنفيذي وشاهد عرضا مرئيا
شمل اهم مراحل وآلية العمل بالمدينة والمشاريع والبنى التحتية ومميزات مدينة جازان للصناعات وما تم اعتماده من مشروعات جديدة مؤخرا.

وفي ختام الزيارة عبر رئيس اللجنة والوفد المرافق عن سعادتهم بما تم خلال الجولة منوهين بما شاهدوه من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ، والتي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله – ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزير أمير جازان بالنيابة.
متمنين التوفيق للقائمين على مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية لخدمة منطقة جازان والموقع الاستراتيجي للمملكة على البحر الاحمر .
وضم وفد أعضاء مجلس الشورى كل من نائبة رئيس اللجنة الدكتوره سامية البخاري، ومعالي أ.محمد المزيد، والمهندس احمد الأسود، والاستاذ عبد العزيز المتحمي والمهندس نبيه الإبراهيم، والمهندس محمد العلي، والمهندس مفرح الزهراني.

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