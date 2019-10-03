“سامسونغ” توقف إنتاج هواتفها في الصين

المناطق - وكالات

قرر عملاق صناعة الإلكترونيات “سامسونغ” وقف إنتاج الهواتف الذكية في الصين، بعد أن تضرر هذا الإنتاج بشكل كبير بسبب المنافسة المحلية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “سامسونغ” قررت إغلاق مصنعها الواقع في مدينة هيتشو، آخر مصنع كانت تنتج فيه الهواتف الذكية في الصين.

ويوضح الخبراء أن “سامسونغ” وعدد من الشركات الأخرى أقدمت على هذه الخطوة بعد أن عجزت منتجاتها من الهواتف عن منافسة الهواتف الصينية، فالمستهلكون هناك باتوا يفضلون الهواتف المحلية الصنع لرخص ثمنها، وعندما يشترون الهواتف الغالية فغالبا ما يشترون “آبل” و”هواوي”.