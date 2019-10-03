“الترفيه” تطلق دورة تدريبية إلكترونية في معايير الجودة والسلامة للفعاليات الترفيهية

المناطق - الرياض

ضمن دورها في تطوير المحتوى المحلي في القطاع، أطلقت الهيئة العامة للترفيه اليوم (الخميس) دورة تدريبية إلكترونية متخصصة في معايير الجودة والسلامة للفعاليات الترفيهية، حيث تم إطلاق الدورة على المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) بهدف رفع وعي المهتمين والعاملين في مجال الفعاليات الترفيهية من خلال دورة إلكترونية يسهل اطلاع المستخدمين عليها بشكل يلائم سرعة اكتسابهم للمعلومة في الوقت والمكان المناسب لهم.

وحرصت الهيئة على اختيار مجموعة من المعايير وأفضل الممارسات العالمية التي تلائم المملكة العربية السعودية وتتسق مع لوائح الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى لمنظّمي الفعاليات وغيرهم من الأطراف المعنية الاستفادة منها.

وتستهدف هذه الدورة الطلاب والخريجين وجميع المهتمين سواء كانوا عاملين في قطاع الترفيه، كما ستغطي الدورة الأساسيات المتعلقة بمعايير الهيئة للفعاليات الترفيهية، إضافة إلى تأهيل المتعلمين لدورات أكثر تخصصية في قطاع الترفيه.