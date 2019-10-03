عمل ضباء يواصل حملة وطن بلا مخالف ويضبط 10 مخالفين 

المناطق -تبوك - محمد العنزي :

يواصل مكتب العمل بمحافظة ضباء جولاته التفتيشية من خلال حملة “وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة ضباء حيث تمت الجولات على المحال التجارية و المطاعم ومحلات بيع الخضار والفواكه والمباني تحت الإنشاء .

وأسفرت الجولة عن ضبط عشر وافدين جميعهم مخالفين للمادة ٣٩ وقد تم تسليمهم لإدارة الوافدين لإكمال اللازم ونصت المادة 39 على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ويتولى مكتب العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى الجهة ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة.

ودعاء مدير فرع الوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد عبدالله الحربي في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون و عدم تشغيل المخالفين أو إيوائهم أو التعامل معهم مبيناً إلى أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 او عبر تطبيق معا للرصد أو من خلال الموقع الإلكتروني .