أمير المدينة المنورة يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى المدينة العام للاطلاع على سير العمل فيه

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية استثمار الدعم الذي يجده القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تطوير وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لأهالي المنطقة وزوارها وتلبية احتياجاتهم الصحية للوصول بالمدينة المنورة للتميز العالمي في المجال الصحي، تحقيقاً لتوجيهاته – أيده الله – التي يرتكز فيها على عنايته واهتمامه بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأشار سموه إلى أن توفر الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة يسهم في التخفيف عن المرضى تكبد عناء السفر في سبيل البحث عن العلاج في أماكن أخرى، وتقليص قوائم الانتظار في بقية مستشفيات المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير المنطقة مستشفى المدينة العام للاطلاع على سير العمل فيه بعد بدء مرحلة التشغيل الأولى بسعة 50 سريراً، كما ناقش سموه التجهيزات والأعمال القائمة للمرحلة الثانية للمستشفى بسعة 100 سرير, التي سيتم الانتهاء منها بنهاية 2019م، بالإضافة إلى الاستعدادات لتجهيز المرحلة الثالثة للمستشفى وتشغيله كليا بالسعة السريرية الكاملة 500 سرير والمتوقع الانتهاء منها بنهاية 2020م، فيما قام بجولة على الأقسام الحيوية بالمستشفى، وزار عدداً من المرضى ، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأوضح سموه أن مستشفى المدينة العام سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية لأهالي المدنية المنورة لما يشمله من تقنيات طبية وفنية وتقنية بأعلى المعايير والمواصفات الحديثة، موجهاً شكره وتقديره لوزارة الصحة ممثلة بمعالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة على الدعم والمتابعة الدائمة للمشروعات الصحية الجديدة بالمنطقة لإنجازها.

وتشمل المرحلة الأولى لمستشفى المدينة العام التي تم تشغليها خدمات العيادات الخارجية وأقسام الطورئ والتنويم والعنايات المركزة والخدمات المساندة التي تشمل أحدث التجهيزات لتقنيات الأشعة على مستوى الشرق الأوسط.

في حين تشمل المرحلة الثانية الجاري تنفيذها تشغيلاً جزئياً لغرف العمليات وإضافة 27 سريراً للعناية المركزة المتطورة بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تتضمن تشغيل المختبر الآلي الأحدث والأكبر على مستوى منطقة المدينة المنورة، فيما سيكون المستشفى جاهزاً بكامل طاقته بانتهاء المرحلة الثالثة.

من جهته، أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه غير المحدود للقطاع الصحي، مؤكداً حرص سموه على إسهام المستشفى في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في منطقة المدينة المنورة من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.