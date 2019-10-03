“النقل”: فرض رسوم على الطرق بداية من 2020

المناطق - الرياض

تعتزم وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق بداية من العام المقبل 2020م، وأوضح وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن البدء في احتساب التجربة وتحصيل الرسوم سيتم على 6 طرق رئيسة بتكلفة رمزية على المركبات الصغيرة والشاحنات؛ بحيث يتم احتساب مبلغ 4 ريالات للمركبات الصغيرة و100 ريال عن الشاحنات للشهر الواحد، ويتزامن تطبيق ذلك مع بداية تشغيل المترو، ومن بين الطرق التي تطالها التجربة المناطق المزدحمة مثل الجسر المعلق، بحيث يتم التحديد عبر نظام الأشعة للتعرفة الإلكترونية، منوهًا إلى أن احتساب التعرفة لن يشمل الأفراد بداخل المركبات ولكن على السيارة فقط.