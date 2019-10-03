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منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد بن زايد وحمدان بن زايد في وفاة الكتبي

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منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد بن زايد وحمدان بن زايد في وفاة الكتبي

منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد بن زايد وحمدان بن زايد في وفاة الكتبي
http://almnatiq.net/?p=781320
المناطق - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي – رحمه الله -.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد لسموه اليوم في قصر مشرف، بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات.

وعبر سمو الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الإماراتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الإمارات، حيث كان في استقباله بمطار البطين الخاص، معالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات علي بن حماد الشامسي، ومعالي رئيس المراسم الرئاسية محمد عبدالله الجنيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي السفارة.

وغادر سموه دولة الإمارات بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لسمو ولي عهد أبو ظبي وسمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، حيث كان في وداع سموه بالمطار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

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