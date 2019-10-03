الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة

برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي أقام قطاع التشغيل والصيانة حفل تكريم المدارس والروضات المتميزة على مستوى المحافظة على النظافة والبيئة صباح اليوم الخميس في المركز الثقافي بالفناتير وذلك بحضور مديري العموم ومدراء الإدارات.

حيث انطلق الحفل بكلمة ترحيبية للحضور ، تلاها كلمة لمدير إدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالرحمن الغامدي أستعرض من خلالها الخدمات البيئية وأهدافها الاستراتيجية في مدينة الجبيل الصناعية.

وتضمن الحفل عرض مرئي يتضمن تقرير شامل للخدمات المقدمة والجهود المبذولة من قبل إدارة الخدمات البيئية للمرافق التعليمية والأكاديمية يتناول إحصائيات تفصيلية وعرض للخدمات المعمول بها أثناء إجازة العام الدراسي لعام 1440 هـ. كما تضمن العرض مساحة نطاق العمل وأبرز التحديات التي واجهتها الإدارة وتوزيع فرق العمل على المرافق التعليمية والاكاديمية بالمدينة واستعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد ، واستعراض لخطة العمل السنوية المعمول بها خلال هذا العام الدراسي 1441 هـ.

عقب ذلك قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بتكريم 23 قائد وقائدة من قادة المدارس والروضات بمدينة الجبيل الصناعية المتميزة والمحافظة والداعمة للنظافة.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي الجانب البيئي اهتمام بالغ من خلال قيامها بعمل اجتماع دوري للاستدامة والتكامل الصناعي ومؤتمر مخصص سنوياً ليوم البيئة العالمي والعديد من الاسهامات المختلفة بمجال البيئة.