احدث الأخبار

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة
المنطقة الشرقية
 بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري إلى المستشفيات
أبرز المواد
 رؤساء أركان دول الخليج يؤكدون أن الاعتداء على أيٍّ من دول المجلس يعد اعتداء على دول المجلس كافة
أبرز المواد
 البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق
أبرز المواد
 منشآت وسمة توقعان مذكرة تفاهم على هامش ملتقى بيبان حائل
أبرز المواد
 الوحدة يحتل الوصافة مؤقتاً بنقاط ضمك
أبرز المواد
 مدني مدينة تبوك  يقيم برنامج توعوي وتدريبي لقائدي الحافلات المدرسية 
منطقة تبوك
 القوات البحرية الملكية السعودية تنفذ التمرين البحري المختلط (جسر – 20 ) والمسنود ( أمواج – 4)
أبرز المواد
 ارتفاع قتلى احتجاجات العراق.. والمتظاهرون يعودون لوسط بغداد
أبرز المواد
 منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد بن زايد وحمدان بن زايد في وفاة الكتبي
أبرز المواد
 العلماء يحددون الملاذات الآمنة حال اندلاع وباء عالمي يهدد البشرية
أبرز المواد
 فلسطين تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية
أبرز المواد
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة

المنطقة الشرقية
بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري إلى المستشفيات

بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري إلى المستشفيات

أبرز المواد
رؤساء أركان دول الخليج يؤكدون أن الاعتداء على أيٍّ من دول المجلس يعد اعتداء على دول المجلس كافة

رؤساء أركان دول الخليج يؤكدون أن الاعتداء على أيٍّ من دول المجلس يعد اعتداء على دول المجلس كافة

أبرز المواد
البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق

البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق

أبرز المواد

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة
http://almnatiq.net/?p=781354
المناطق - فتحيه عبدالله

 

برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي أقام قطاع التشغيل والصيانة حفل تكريم المدارس والروضات المتميزة على مستوى المحافظة على النظافة والبيئة صباح اليوم الخميس في المركز الثقافي بالفناتير وذلك بحضور مديري العموم ومدراء الإدارات.

حيث انطلق الحفل بكلمة ترحيبية للحضور ، تلاها كلمة لمدير إدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالرحمن الغامدي أستعرض من خلالها الخدمات البيئية وأهدافها الاستراتيجية في مدينة الجبيل الصناعية.

وتضمن الحفل عرض مرئي يتضمن تقرير شامل للخدمات المقدمة والجهود المبذولة من قبل إدارة الخدمات البيئية للمرافق التعليمية والأكاديمية يتناول إحصائيات تفصيلية وعرض للخدمات المعمول بها أثناء إجازة العام الدراسي لعام 1440 هـ. كما تضمن العرض مساحة نطاق العمل وأبرز التحديات التي واجهتها الإدارة وتوزيع فرق العمل على المرافق التعليمية والاكاديمية بالمدينة واستعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد ، واستعراض لخطة العمل السنوية المعمول بها خلال هذا العام الدراسي 1441 هـ.

عقب ذلك قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بتكريم 23 قائد وقائدة من قادة المدارس والروضات بمدينة الجبيل الصناعية  المتميزة والمحافظة والداعمة للنظافة.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي الجانب البيئي اهتمام بالغ من خلال قيامها بعمل اجتماع دوري للاستدامة والتكامل الصناعي ومؤتمر مخصص سنوياً ليوم البيئة العالمي والعديد من الاسهامات المختلفة بمجال البيئة.

روابط ذات صلة

“محلي قرية العليا” يعقد جلسته الأولى برئاسة المحافظ

“محلي قرية العليا” يعقد جلسته الأولى برئاسة المحافظ
محافظ الخفجي يتفقد مشاريع الخفجي المنفذة

محافظ الخفجي يتفقد مشاريع الخفجي المنفذة
بلدية الخفجي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء بـ57 ألف م2 لإبراز النواحي الجمالية للمحافظة

بلدية الخفجي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء بـ57 ألف م2 لإبراز النواحي الجمالية للمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*