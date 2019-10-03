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” منشآت ” توقع اتفاقيات إستراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

” منشآت ” توقع اتفاقيات إستراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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” منشآت ” توقع اتفاقيات إستراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

” منشآت ” توقع اتفاقيات إستراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=781358
المناطق - واس

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على هامش ملتقى بيبان حائل شراكات إستراتيجيةً مع عددٍ من جهات القطاع الحكومي والخاص شملت جامعة حائل و شركة سمة للمعلومات الائتمانية والبنك السعودي الفرنسي وبرنامج ريالي لرفع مستوى الوعي المالي الذي تقدمه شركة سدكو القابضة.
وأوضح نائب محافظ منشآت للتمويل محمد بن مسفر المالكي أن الاتفاقيات المبرمة تأتي في إطار اهتمام الهيئة بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتركز هذه الشراكات على رفع مستوى التوعية التمويلية والتعريف بالحلول التي تتناسب مع احتياجات المنشآت المرحلية حسب مراحل التأسيس والنمو والتوسع بمختلف أنواع التمويل الإقراضي أو الرأسمالي بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أفضل السبل والممارسات المهنية في تفعيل الشراكات الإستراتيجية للأعمال.
وأشار إلى أن منشآت تسعى لتعزيز التعاون مع شركائها لوضع برنامج تكاملي للتوعية التمويلية لتحفيز المنشآت على الاستفادة من الحلول التقنية لإدارة التدفقات النقدية وحفظ السجلات وأثرها على رفع مستوى الجدارة الائتمانية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يسهل الحصول على التمويل.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى بيبان حائل يُقام في محطته السابعة ويستمرُّ حتى نهاية يوم السبت المُقبل ويفتح أبوابه من الساعة الـ 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً.

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