احدث الأخبار

أمانة تبوك تطرح 29 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة
منطقة تبوك
 ” منشآت ” توقع اتفاقيات إستراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة
المنطقة الشرقية
 بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري إلى المستشفيات
أبرز المواد
 رؤساء أركان دول الخليج يؤكدون أن الاعتداء على أيٍّ من دول المجلس يعد اعتداء على دول المجلس كافة
أبرز المواد
 البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق
أبرز المواد
 منشآت وسمة توقعان مذكرة تفاهم على هامش ملتقى بيبان حائل
أبرز المواد
 الوحدة يحتل الوصافة مؤقتاً بنقاط ضمك
أبرز المواد
 مدني مدينة تبوك  يقيم برنامج توعوي وتدريبي لقائدي الحافلات المدرسية 
منطقة تبوك
 القوات البحرية الملكية السعودية تنفذ التمرين البحري المختلط (جسر – 20 ) والمسنود ( أمواج – 4)
أبرز المواد
 ارتفاع قتلى احتجاجات العراق.. والمتظاهرون يعودون لوسط بغداد
أبرز المواد
 منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد بن زايد وحمدان بن زايد في وفاة الكتبي
أبرز المواد
أمانة تبوك تطرح 29 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أمانة تبوك تطرح 29 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

منطقة تبوك
” منشآت ” توقع اتفاقيات إستراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

” منشآت ” توقع اتفاقيات إستراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يكرم 23 مدرسة وروضة متميزة

المنطقة الشرقية
بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري إلى المستشفيات

بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري إلى المستشفيات

أبرز المواد

أمانة تبوك تطرح 29 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أمانة تبوك تطرح 29 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة
http://almnatiq.net/?p=781364
المناطق - تبوك :

طرحت أمانة منطقة تبوك اليوم عددًا من المواقع الاستثمارية في مواقع متفرقة من مدينة تبوك بمختلف الأنشطة والمساحات.
وكشفت الأمانة عن طرح 29 فرصة استثمارية مختلفة المواقع والمساحات شملت فرصًا في أنشطة الترفيه والصحة والرياضة والمجمعات والمحال التجارية كما تضمنت دفعة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في مناطق للمعدات الثقيلة وخدمات السيارات والتشيلح والسكراب ومدينة الأنعام وإيواء فندقي إضافة إلى العديد من المواقع للصرافات والدعاية والإعلان ومكائن البيع الذاتي.
وتهدف الفرص إلى تعزيز مسيرة التنمية والخِدْمات في المنطقة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة كما تهدف أيضا إلى التنمية الاقتصادية والسياحية والخِدْمية وتوفير الفرص الوظيفية مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.
ودعت أمانة منطقة تبوك عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة الدخول على الموقع الإلكتروني” بلدي ” والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات أو عن طريق تحميل تطبيق ” فرص ” للأجهزة الذكية والاستفادة من الباقة الخِدْماتية التفاعلية للتطبيق.

روابط ذات صلة

مدني مدينة تبوك  يقيم برنامج توعوي وتدريبي لقائدي الحافلات المدرسية 

مدني مدينة تبوك  يقيم برنامج توعوي وتدريبي لقائدي الحافلات المدرسية 
عمل ضباء يواصل حملة وطن بلا مخالف ويضبط 10 مخالفين 

عمل ضباء يواصل حملة وطن بلا مخالف ويضبط 10 مخالفين 
بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية ضمن حملتها الرقابية

بلدية تيماء تكثف جولاتها الميدانية ضمن حملتها الرقابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*